Giunta Benevento: via libera al Piano eliminazione barriere architettoniche L'assessore Chiusolo: quadro complessivamente deficitario dell’accessibilità pedonale urbana

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha proceduto stamane all'approvazione del Piano eliminazione barriere architettoniche (Peba). La deliberà sarà pubblicata sul portale istituzionale dell'Ente: subito dopo i 15 giorni dalla pubblicazione, si apriranno i termini per le osservazioni che si chiuderanno dopo ulteriori 15 giorni, alla scadenza dei quali ci sono 60 giorni di tempo per portare l'atto in Consiglio comunale, a cui spetta l'approvazione definitiva.

"La redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche - spiega l'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo nell'illustrare i principali contenuti del provvedimento - costituisce obiettivo imprescindibile dell’Amministrazione comunale. La finalità è garantire a tutti i cittadini la fruibilità di ogni spazio pubblico nel pieno rispetto dei principi di democrazia, equità sociale e pari opportunità, nell’ambito di una pianificazione partecipata, sociale e inclusiva. Tutta l’attività progettuale ha raccolto gli esiti dei lavori partecipativi svolti con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e con tutte le componenti civiche interessate ai temi dell’accessibilità urbana e dell’inclusione sociale: ringraziamo tutti per i contributi e lo spirito collaborativo.

Con la redazione del Peba si intende perseguire la predisposizione di una mappatura dell’esistente, per censire le principali barriere architettoniche ancora esistenti in tutti gli spazi pubblici, individuando una serie di interventi indispensabili a conseguire l’obiettivo della piena accessibilità degli spazi pubblici, definendo criteri e livelli di priorità delle opere individuate come necessarie, ai fini del successivo inserimento nella programmazione dei lavori pubblici e della predisposizione dei relativi progetti preliminari; sono state analizzate complessivamente 111 strade per circa 41 km di viabilità e circa 76 km di marciapiedi, con valutazione dei livelli di accessibilità dei percorsi urbani, analisi degli ostacoli presenti, verifica dei raccordi tra marciapiedi e carreggiate e analisi degli attraversamenti pedonali. Le analisi effettuate restituiscono un quadro complessivamente deficitario dell’accessibilità pedonale urbana, evidenziando la necessità di programmare interventi progressivi e sistematici di adeguamento delle infrastrutture e degli spazi pubblici. Il Piano è redatto secondo i principi della progettazione universale (Universal Design), del Design for All e dell’accomodamento ragionevole, al fine di garantire la fruibilità degli spazi e dei servizi al maggior numero possibile di cittadini. Il Peba assume pertanto valore strategico sotto il profilo tecnico, sociale e culturale, configurandosi come strumento di promozione dell’inclusione sociale, della mobilità autonoma e del miglioramento della qualità urbana".