Paupisi: sold out per l'iniziativa di solidarietà per Antonia e Mario Ocone Un aiuto per i ragazzi sopravvissuti alla strage familiare dello scorso settembre

A Paupisi la solidarietà ha già vinto. La cena solidale organizzata dall’associazione “Il Sogno”, in collaborazione con il Comune di Paupisi e la Pro Loco, ha fatto registrare il tutto esaurito con largo anticipo. L’iniziativa, dedicata al sostegno di Mario e Antonia Ocone, si terrà sabato 20 dicembre 2025, alle ore 20:00, presso l’ex edificio scolastico della frazione San Pietro. Soddisfatto il presidente dell’associazione “Il Sogno”, Antonio Goglia, che insieme a tutto il gruppo ringrazia tutti per la risposta straordinaria: “La solidarietà di Paupisi non delude mai. Il sold-out dimostra il grande cuore dei nostri concittadini e di chi ha deciso di essere con noi il 20 sera - afferma Goglia-. Se qualcuno, per qualsiasi motivo, non potesse più partecipare, chiediamo di avvisarci subito così da poter liberare il posto per altre persone che desiderano contribuire”.

La cena nasce con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto ad Antonia e Mario Ocone, coinvolgendo la comunità in un momento di unione, vicinanza e partecipazione. “Ci sono momenti in cui un piatto caldo può fare la differenza”, spiegano gli organizzatori, sottolineando il valore di un gesto semplice ma profondamente significativo. La serata promette non solo buon cibo, ma soprattutto un forte senso di appartenenza e solidarietà, elementi che da sempre caratterizzano la comunità paupisana. L’associazione Il Sogno e tutti gli organizzatori ringraziano di cuore quanti hanno aderito all’iniziativa, ricordando che ogni gesto, anche piccolo, contribuisce a costruire un grande messaggio di solidarietà.