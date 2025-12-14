Striscione contro il Giannone: violento e discriminatorio La condanna del liceo classico di Benevento

"Tener vivo il ricordo della professoressa Rita Severino era lo scopo con cui dieci anni fa, nel 2015, nacque il memorial che vede contrapposti sul campo di calcio gli studenti del Liceo classico “P. Giannone” e quelli del Liceo scientifico “G. Rummo” di Benevento. Lo striscione comparso in città, intriso di spirito violento e discriminatorio, non ha nulla della gentilezza e generosità da cui era animata la compianta collega".

Così, in una nota, il liceo Classico Pietro Giannone di Benevento condanna lo striscione apparso davanti allo scientifico Rummo.

E conclude "Il Liceo Giannone, pertanto, condanna con fermezza l'accaduto che lede i principi di inclusione e rispetto reciproco cui quotidianamente si conforma la comunità educante".