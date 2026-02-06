"Territorio giallorosso", Foglianise scalpita in vista del match col Picerno Anche il comune sannita sarà presente in occasione della partita del Benevento Calcio

Oltre a Ginestra degli Schiavoni, questa sera al Vigorito ci sarà anche il comune di Foglianise nell'ambito dell'iniziativa "Territorio giallorosso", promossa dal Benevento Calcio per favorire un coinvolgimento maggiore di tutta la provincia sannita. Coloro che parteciperanno non stanno nella pelle per sostenere la Strega contro il Picerno, come sottolineato dal sindaco Mastrocinque: "Si tratta di un’iniziativa davvero lodevole, perché offre ai ragazzi un’occasione concreta di partecipazione e di crescita, non solo sportiva ma anche educativa. Proprio per questo ho invitato le due scuole calcio a prendere parte a questa manifestazione, con l’obiettivo di coinvolgere sempre di più i giovani e avvicinarli al Benevento Calcio, rafforzando il legame con la squadra e con i colori della città. Credo fortemente che, attraverso iniziative come questa, si possa contribuire a creare un clima positivo e di sostegno, capace di dare un impulso importante anche al Benevento Calcio. Parlando con il presidente Vigorito, mi ha espresso chiaramente quanto tenga a riportare la squadra in Serie A: è un traguardo ambizioso, ma possibile, e tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per sostenerlo. Sono convinto che sarà una serata emozionante, capace di unire sport, entusiasmo e senso di appartenenza. Del resto, il Benevento ha dimostrato il proprio valore anche recentemente: la grande partita disputata a Caravaggio ne è stata una prova evidente, una prestazione davvero di alto livello che ha dato orgoglio a tutta la tifoseria. I ragazzi del nostro paese sono affiliati alla scuola calcio del Benevento e rappresentano un vivaio importante. Molti di loro si sono recati a Benevento per sostenere i provini, vivendo un’esperienza significativa sia dal punto di vista sportivo che umano. Ci auguriamo che qualcuno possa essere inserito stabilmente nel percorso della società, diventando magari un domani protagonista con la maglia giallorossa".