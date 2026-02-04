"Territorio giallorosso", contro il Picerno ci sarà Ginestra degli Schiavoni Zaccaria Spina: "Iniziativa lodevole da parte del presidente Vigorito"

Prosegue con grande partecipazione l'iniziativa "Territorio Giallorosso", promossa dal Benevento Calcio per coinvolgere in maniera fattiva i comuni della provincia sannita. In occasione del match con il Picerno, in programma venerdì alle 20:30, allo stadio Vigorito ci sarà Ginestra degli Schiavoni. La comunità fortorina è pronta a presenziare allo stadio, come sottolineato da Zaccaria Spina, presidente della comunità montana del Fortore e nativo proprio di Ginestra: "È sicuramente un’iniziativa positiva, alla quale abbiamo risposto con grande entusiasmo. Ginestra degli Schiavoni è un piccolo paese, ma c’è stata una grande mobilitazione e siamo certi di esaurire i biglietti messi a disposizione dal Benevento Calcio. Qui ci sono tantissimi tifosi giallorossi e questa iniziativa permetterà di rafforzare ulteriormente il legame con la squadra. Per chi non è tifoso, invece, sarà l’occasione giusta per conoscere la realtà giallorossa e innamorarsene. Per me è stata una gioia vedere i miei concittadini organizzarsi per questo evento. Desidero fare un plauso a Vigorito: è il presidente del Benevento Calcio, ma anche un imprenditore molto amato e stimato nel Fortore, soprattutto per il rispetto che ha sempre dimostrato verso la comunità e il territorio". Il sindaco di Ginestra è Edy Barile che ha sottolineato: "Essere allo stadio Vigorito è sicuramente un grande piacere per tutta la comunità di Ginestra degli Schiavoni. Si tratta di un’iniziativa che permette alla provincia di partecipare più da vicino alle sorti del Benevento Calcio, ma rappresenta anche uno stimolo a essere sempre più presenti allo stadio in futuro. Non vediamo l’ora di esserci".