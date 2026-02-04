Calendario Storico 2026: I CAMPANILI – Le sentinelle del Sannio Ente culturale San Lorenzo Martire - don Nicola Vigliotti. Sabato 7 febbraio a Cerreto Sannita

L’ente culturale San Lorenzo Martire – Don Nicola Vigliotti – San Lorenzello e la Liverini sabato prossimo, 7 febbraio presentano Il Calendario Storico 2026: I CAMPANILI – Le sentinelle del Sannio.

Nella pubblicazione “ Quaderni di Studi Storici, Artistici e Letterali” è inserita anche la storia del Campanile della Chiesa Di San Lorenzo Martire in San Lorenzo Maggiore, pagina curata dall’architetto Vincenzo Di Donato.

Nel calendario saranno presenti i campanili dei comuni di Benevento, Amorosi, San Lorenzello, Cusano Mutri, Pietraroja, Pietrelcina, Cerreto Sannita, Morcone, Pontelandolfo, Casalduni, San Lupo, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Torrecuso, Paupisio, Sant'agata de' Goti, Solopaca, Melizzano, Dugenta, Limatola, Telese Terme, Castelvenere, San Salvatore Telesino, Faicchio, Puglianello, Gioia Sannitica, Montesarchio, Airola e Bucciano. La presentazione avverrà nel Palazzo del Genio a Cerreto Sannita nell'ambito dle premio nazionale di giornalismo “Giacomo Lombardi ed Ermanno Corsi”, mentre la premiazione è stata organizzata per sabato 20 giugno 2026 a San Lorenzello.