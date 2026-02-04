Benevento, Celia: "Sono felice. Al mio agente ho detto subito una cosa..." Il nuovo difensore giallorosso punta a fare bene con la maglia giallorossa

Raffaele Celia non vede l'ora di iniziare l'avventura con il Benevento Calcio. Questa mattina, il nuovo difensore giallorosso ha svolto il primo allenamento agli ordini di Floro Flores, in vista del match di venerdì col Picerno di cui sarà tra i convocati. A poche ore dalla firma con il sodalizio sannita, Celia ha parlato delle proprie sensazioni legate alla nuova avventura: "Sono molto felice. È stata una trattativa sviluppatasi all’ultimo momento: ho detto subito al mio agente di chiudere. Per me è un’esperienza formativa, all’interno di una società che da anni ha grandi ambizioni, e questo mi rende davvero felice. Sono un terzino di corsa, mi piace il dribbling e la fase offensiva, ma con il tempo ho imparato anche l’importanza di saper stare in campo e di curare anche la fase difensiva, non solo di spingere. Ci lavoro ogni giorno".

Celia, il gruppo e Floro Flores

Celia entra in un gruppo affiatato che sta guidando la classifica del girone C di Serie C: "Arrivare a gennaio in una squadra che sta facendo bene significa, prima di tutto, inserirsi nel gruppo a livello umano, con grande umiltà, cercando di rispondere al meglio alle richieste del mister. Di Floro Flores si parla molto bene: ho visto qualche partita e si tratta di un calcio votato all’attacco. Anche dal punto di vista umano le impressioni sono ottime, non vedo l’ora di iniziare. Questo è probabilmente il girone più difficile della Serie C, sia per il valore delle squadre sia per i campi. Come tutti i gironi è imprevedibile ed equilibrato, per questo ogni partita va affrontata con la massima concentrazione".

Celia e il gol realizzato al Benevento quando vestiva la maglia della Spal

L'ultima volta che ha giocato al Vigorito, Celia mise a segno un gol che condannò il Benevento verso un declino inesorabile verso la Serie C, in occasione del match vinto dalla Spal con il punteggio di 3-1, nella stagione 2022/2023: "Mentre facevo il tragitto verso lo stadio, ricordavo quel mio gol: il fatto di aver segnato al Vigorito può essere di buon auspicio. Spero di riuscire a farne altri, però questa volta con la maglia giallorossa".