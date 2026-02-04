Minaccia la ex: se mi porti in Tribunale fattela sotto...Condannato Benevento. La sentenza per un 33enne

Due anni, con il beneficio della sospensione della pena subordinato ad un percorso di sei mesi presso una struttura per uomini maltrattanti. E' la condanna decisa dal giudice Graziamaria Monaco per un 33enne di Benevento, difeso dall'avvocato Stefano Travaglione, accusato di stalking ai danni dell'ex compagna, parte civile con l'avvocato Vincenzo Sguera, alla quale in separata sede dovrà risarcire i danni.

L'uomo era stato chiamato in causa da una indagine dei carabinieri sfociata nel divieto di avvicinamento, poi revocato, alla donna. Attenzione puntata sulle condotte che avrebbe mantenuto dal settembre 2022 nei suoi confronti. Non accettando la fine della relazione, dalla quale sono nate due figlie, ne avrebbe monitorato i movimenti per conoscere le sue frequentazioni e l'avrebbe aggredita e minacciata anche sul luogo di lavoro. “Se mi porti in Tribunale c...ti sotto”, le avrebbe detto, rivolgendole una sfilza di espressioni pesantemente offensive. Oggi la conclusione del processo e la condanna.