Benevento, settore giovanile: trasferta a Palermo per la Primavera Le classifiche del vivaio giallorosso. Riposano le under 17 e 15

Sarà un fine settimana "a metà" per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. Riposeranno, infatti, le under 17 e 15. Le due formazioni sono reduci dalla trasferta di Latina, dove la squadra di Schiavi ha pareggiato per 1-1, mentre i ragazzi guidati da Festa sono incappati nella seconda sconfitta stagionale, con il Perugia che li ha agganciati al comando della classifica. Sabato scenderà in campo la Primavera, desiderosa di riscatto dopo la sconfitta interna maturata contro l'Ascoli. I giallorossi saranno di scena a Palermo. Ha voglia di tornare alla vittoria anche l'under 16 che affronterà il Giugliano lontano dalle mura amiche, nella giornata di domenica.

Settore giovanile, le classifiche

Primavera 2: Empoli 37, Pescara 33, Benevento 28, Perugia 27, Avellino e Spezia 26, Catanzaro e Ternana 25, Pisa 24, Ascoli 22, Bari 21, Cosenza 19, Monopoli e Salernitana 18, Palermo 16, Crotone 6.

Under 17: Gubbio 32, Benevento e Ternana 31, Perugia e Guidonia 29, Ascoli 27, Latina 26, Casertana 25, Pineto 21, Campobasso 18, Pianese 13, Sambenedettese 10, Foggia 8, Audace Cerignola 6

Under 16: Benevento 29, Monopoli 26, Campobasso 22, Sorrento e Giugliano 20, Latina 18, Pineto 17, Casertana 14, Casarano 13, Team Altamura e Picerno 9

Under 15: Benevento e Perugia 42, Gubbio 30, Campobasso 29, Ternana e Latina 28. Audace Cerignola 24, Sambendettese 21. Ascoli 20, Guidonia Montecelio 19, Pineto 16, Casertana 14, Pianese 9 e Foggia 4