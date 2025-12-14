Il Rotary Club di Benevento al fianco della Caritas per distribuzione pasti Per dare un aiuto concreto e di testimoniare la propria vicinanza alle persone più vulnerabili

Anche quest’anno, il Rotary Club di Benevento conferma il suo impegno solidale verso la comunità, recandosi presso la mensa della Caritas di Benevento per sostenere il personale nell’importante servizio di distribuzione dei pasti. I soci del Rotary Club parteciperanno attivamente alla distribuzione di pasti, sia da asporto che in loco, offrendo il loro supporto a chi, purtroppo, vive situazioni di difficoltà.

Questo evento segna il secondo anno consecutivo in cui il Rotary Club di Benevento promuove questa iniziativa, con l’obiettivo di dare un aiuto concreto e di testimoniare la propria vicinanza alle persone più vulnerabili della nostra città. La collaborazione con la Caritas, che da anni si impegna a sostenere i bisogni di chi è in difficoltà, rappresenta un’occasione importante per mettere in pratica i principi di solidarietà e di servizio che da sempre guidano l’attività rotariana.

Il presidente del Rotary Club di Benevento, Raffaele Pilla, ha sottolineato: “Siamo orgogliosi di poter continuare a supportare la Caritas in questa bellissima iniziativa, contribuendo a rendere un po’ meno difficile il quotidiano di chi si trova in situazioni di vulnerabilità. Un piccolo gesto può fare la differenza nella vita di qualcuno e oggi siamo qui per dimostrare che insieme possiamo fare tanto.”

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle tradizionali attività di servizio del Rotary Club di Benevento, che si impegna costantemente a promuovere il benessere della comunità e a rafforzare il tessuto sociale del nostro territorio.