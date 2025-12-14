Il Sannio presente a Napoli al primo Congresso Avanti Italia folta delegazione guidata da Luigi Diego Perifano

Parte da Napoli il progetto nazionale di Avanti Italia, il nuovo soggetto politico lanciato dal Segretario Nazionale Enzo Maraio, che fa seguito allo straordinario risultato elettorale campano dove il movimento socialista ha eletto ben tre consiglieri regionali.

Anche il Sannio presente con una folta delegazione guidata da Luigi Diego Perifano insieme ai due candidati: Angelo Miceli e Maria Teresa Imparato e i Consiglieri Comunali di Castelvenere e San Salvatore Telesino, Mario Moccia e Stefano Avitabile e altri dirigenti del partito sannita.

“Lanciamo a Napoli ‘Avanti per l’Italia…” con queste parole Enzo Maraio ha aperto la kermesse del garofano

“…Siamo qui, siamo presenti e le nostre idee non possono più essere ignorate. Abbiamo deciso di far sentire la nostra voce, unendo la tradizione riformista e quella del cattolicesimo democratico, le migliori esperienze del mondo laico e dell’associazionismo. Avevamo detto che ‘Avanti Campania’ sarebbe stata la sorpresa e poi un laboratorio nazionale”

Chiude la nota il Segretario Nazionale Maraio “Non chiediamo permesso, non ci nascondiamo. E per chi vuole fare i conti con i numeri, basta guardare la Campania: leggere i dati è più facile che ignorarli. ‘Avanti Psi’ è il

primo passo di una sfida nazionale, ‘Avanti per l’Italia’, non sarà una sigla in più, sarà un cammino.”

Il Segretario Provinciale Moccia e Stefano Avitabile hanno rappresentato l’esigenza delle aree interne sannite, soprattutto della Valle Telesina, dove l’endemica problematica sanitaria si accompagna quella dei trasporti da e verso il capoluogo provinciale e con Napoli.

L’ Amministratore comunale di San Salvatore Telesino Stefano Avitabile ha dichiarato “…la Valle Telesina rappresenterà per il futuro governo regionale un’area attenzionata importante, sia dal punto di vista di programmazione di fondi strutturali ma anche nella ottimizzazione del polo industriale di San Salvatore Telesino, cerniera di sviluppo con l’asse Roma – Puglia.

Chiude il Consigliere Comunale di San Salvatore Telesino Stefano Avitabile “…siamo la parte che manca al centro sinistra sannita e, grazie al progetto socialista, con a capo Luigi Diego Perifano, il Sannio avrà un campo largo dove la componente riformista rappresenterà la vera novità…”.