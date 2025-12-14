Cgil: striscione contro il Giannone vergognoso Occorre una prese di coscienza per recuperare il senso del vivere civile

La Federazione dei Lavoratori della Conoscenza di Benevento Cgil, nello stigmatizzare la comparsa di uno

striscione vergognoso che ha scosso ed offeso gravemente la comunità scolastica del Liceo Giannone, alla

quale va la nostra solidarietà, esprime forte condanna per quanto accaduto in una giornata che doveva

essere di affettuosa memoria e sana competizione sportiva.

"Lo sdegno per gli inaccettabili contenuti omofobi e volgari che intendono colpire la Persona nella sua libertà di Essere e di Amare, si fonde con la preoccupazione che si ingeneri da un lato un clima di ingiusta sfiducia nei giovani, portatori di speranza per il futuro, e dall’altro un’assuefazione nei confronti di ogni forma di violenza e bullismo, latente o palese che sia, che non devono trovare alcuno spazio né forma in un contesto nel quale quotidianamente i Dirigenti, il personale Docente e Ata delle Istituzioni Scolastiche del nostro territorio si impegnano fortemente e con grande slancio nell’azione educativa e didattica, profondendo energie, progettualità e risorse con la finalità altissima di istruire e formare le cittadine e i cittadini del domani nel nostro Paese.

E’ già preoccupante che l’ingiuria facile, l’offesa come difesa, l’insulto come commento, il linguaggio violento

e aggressivo, veicolati dai media e dai social, siano oggi utilizzati di frequente e con estrema leggerezza dagli

adulti, che nei diversi ruoli, privati e pubblici, ne hanno la responsabilità educativa, fungendo da esempi, ed

ancora più deplorevole, dai rappresentanti stessi delle Istituzioni, anche ai più alti livelli. Sdoganare, minimizzare o, ancor peggio, accettare tali condotte, infatti, ne legittima il moltiplicarsi e l’emulazione nei più giovani, sfociando nell’imbarbarimento dei rapporti umani, nell’intolleranza e nella violenza, con qualunque mezzo essa sia praticata.

Bisogna piuttosto reagire con fermezza, non silenziando episodi come questo ma evidenziandone la gravità.

Necessaria e non più procrastinabile una presa di coscienza della responsabilità, individuale e collettiva, di

educare al rispetto dell’altro ed esigere uno sforzo sinergico delle famiglie, delle comunità scolastiche e

cittadine, ad essere sempre più attenti e pronti a contrastare ogni forma di discriminazione, di odio e intimidazione, se si vuole recuperare il senso del vivere civile, prima che sia davvero troppo tardi".