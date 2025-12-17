Vertenza Dussmann Service, il sindaco Mastella: "Tutelare livelli occupazionali" "Mi è stata garantita la proroga dell'affidamento oltre il primo gennaio"

"Ho appreso della vertenza che interessa lavoratori e lavoratrici della Dussmann Service di Benevento, impegnati nelle attività di pulizia presso la stazione ferroviaria locale per conto di Trenitalia. Ho sentito telefonicamente i vertici aziendali e mi hanno garantito che è garantita la proroga dell'affidamento oltre il termine del primo gennaio 2026. Nella primavera 2026 saranno assunte le determinazioni definitive, in merito alle quali ho sollecitato sin da ora a garantire i livelli occupazionali a Benevento", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Concordo pienamente con le sigle sindacali sulla necessità tanto di tutelare il sito sannita di Dussmann quanto di non vanificare l'esperienza e il radicamento aziendale sul territorio acquisiti in questi anni", conclude il Sindaco.