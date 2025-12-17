Il diesse Di Toro sicuro: "Benevento molto forte, il Cerignola darà tutto"

Le parole del dirigente del club pugliese, prossimo avversario dei giallorossi

Benevento.  

Si avvicina a grandi passi il match tra Cerignola e Benevento, in programma venerdì al Monterisi per l'ultima giornata del girone d'andata. Una sfida "presentata" così dal direttore sportivo dei pugliesi, Elio Di Toro, ai microfoni di Ottogol: "Sarà il solito Cerignola, una squadra che cercherà di fare bene attraverso la propria anima e la propria etica, dando tutto. Ovviamente, dovranno esserci anche organizzazione e qualità, al cospetto di una squadra davvero forte"

Il rendimento in trasferta del Benevento

"Credo poco a questo aspetto, anche perché spesso e volentieri gli episodi condizionano i giudizi. Il Benevento non meritava di perdere né a Casarano né a Catania. Ci sono stati degli episodi che hanno determinato il risultato. Sono certo, comunque, che in una stagione ci sia sempre una compensazione e che alla fine i valori verranno fuori". 

Di Toro sull'ex Romano

"La rosa del Benevento è forte, con valori molto alti. Romano si sta misurando in un livello in cui c'è tanta competizione. A Cerignola ha fatto un percorso di crescita importante, dando vita a un girone di ritorno più che positivo, migliorando tanto sotto tutti gli aspetti. Ora gioca nel Benevento, una società con grandi ambizioni che lavora bene". 

