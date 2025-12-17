Montesarchio: superamento limiti Pm10, il sindaco emana ordinanza Misure urgenti a tutela della slaute pubblica

Il Sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, ha firmato l’ordinanza sindacale n. 21 del 16 dicembre 2025 con cui vengono disposte misure urgenti di contenimento dell’inquinamento atmosferico, a seguito del superamento dei limiti di PM10 rilevato da ARPAC.



La decisione si è resa necessaria dopo la comunicazione dell’ARPAC Campania, che ha segnalato il superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di polveri sottili in più della metà delle stazioni di monitoraggio delle zone interessate, unitamente a condizioni meteo-ambientali sfavorevoli al rimescolamento dell’aria, nella giornata dell’11 dicembre 2025.



In applicazione della Legge Regionale n. 36/2020 e della procedura operativa di emergenza sulle polveri sottili, l’ordinanza dispone, su tutto il territorio comunale dal 16 al 19 dicembre 2025, le seguenti misure:



divieto assoluto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto, comprese quelle normalmente consentite in deroga;



divieto di utilizzo di generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;



divieto di sosta dei veicoli con motore acceso;



rafforzamento dei controlli da parte della Polizia Municipale, in particolare sul rispetto dei divieti relativi agli impianti a biomassa legnosa, alle combustioni all’aperto e allo spandimento dei liquami.



L’Amministrazione comunale ribadisce che il miglioramento della qualità dell’aria rappresenta una priorità assoluta per la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, invitando la popolazione a collaborare responsabilmente al rispetto delle disposizioni.



In caso di inosservanza dell’ordinanza sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, fatti salvi ulteriori profili di responsabilità previsti dalla legge.



L’ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Montesarchio.



