Montesarchio: superamento limiti Pm10, il sindaco emana ordinanza

Misure urgenti a tutela della slaute pubblica

Montesarchio.  

Il Sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, ha firmato l’ordinanza sindacale n. 21 del 16 dicembre 2025 con cui vengono disposte misure urgenti di contenimento dell’inquinamento atmosferico, a seguito del superamento dei limiti di PM10 rilevato da ARPAC.
 
La decisione si è resa necessaria dopo la comunicazione dell’ARPAC Campania, che ha segnalato il superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di polveri sottili in più della metà delle stazioni di monitoraggio delle zone interessate, unitamente a condizioni meteo-ambientali sfavorevoli al rimescolamento dell’aria, nella giornata dell’11 dicembre 2025.
 
In applicazione della Legge Regionale n. 36/2020 e della procedura operativa di emergenza sulle polveri sottili, l’ordinanza dispone, su tutto il territorio comunale dal 16 al 19 dicembre 2025, le seguenti misure:
 
divieto assoluto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto, comprese quelle normalmente consentite in deroga;
 
divieto di utilizzo di generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;
 
divieto di sosta dei veicoli con motore acceso;
 
rafforzamento dei controlli da parte della Polizia Municipale, in particolare sul rispetto dei divieti relativi agli impianti a biomassa legnosa, alle combustioni all’aperto e allo spandimento dei liquami.
 
L’Amministrazione comunale ribadisce che il miglioramento della qualità dell’aria rappresenta una priorità assoluta per la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, invitando la popolazione a collaborare responsabilmente al rispetto delle disposizioni.
 
In caso di inosservanza dell’ordinanza sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, fatti salvi ulteriori profili di responsabilità previsti dalla legge.
 
L’ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Montesarchio.
 
 

