In carcere a Benevento, rimpatriato un 37enne nigeriano Era in carcere per violenza, lesioni, rapina e atti persecutori

La Polizia di Stato ha rimpatriato un 37enne di nazionalità nigeriana che in undici anni di permanenza in Italia si era reso responsabile di numerosi e gravi reati.

L’uomo, già detenuto presso la Casa Circondariale di Benevento in quanto gravato da precedenti per violenza sessuale, lesioni, rapina aggravata, atti persecutori ed estorsione, lo scorso 3 dicembre era stato destinatario di ordinanza di espulsione dall’Italia emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Avellino quale misura alternativa alla detenzione.

In esecuzione del provvedimento, il personale della Questura di Benevento abilitato alle scorte internazionali procedeva ad accompagnare l’uomo presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino ove lo attendeva un volo speciale organizzato dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e riservato ai rimpatri di tutti gli stranieri destinatari di decreto di espulsione dal territorio nazionale.