Telese Terme, folla ed emozione per il passaggio della Fiamma Olimpica Il sindaco Caporaso: evento che resterà indelebile nei cuori di tutti i telesini

Finalmente dopo settimane di grande attesa la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 ha attraversato le strade città di Telese Terme inserendosi nell’eccezionale staffetta intensa che sta attraversando l’Italia in vista dell’inaugurazione dei Giochi stessi. Questo momento rappresenta un passaggio storico per Telese Terme, che si pone accanto al capoluogo di provincia, Benevento, come l’unico comune del Sannio ad ospitare il transito della sacra fiamma in questo viaggio italiano della torcia olimpica.

L’ingresso della Fiamma a Telese Terme ha rappresentato non solo un evento sportivo ma un’importante occasione di promozione culturale, identitaria e turistica. Il passaggio attraverso le principali vie cittadine ha unito cittadini, associazioni, istituzioni e visitatori in un clima di festa, riflettendo i valori universali di pace, partecipazione e solidarietà che caratterizzano il Movimento Olimpico.

Il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, ha seguito personalmente l’intera manifestazione, accompagnando il momento con grande orgoglio istituzionale e profonda emozione. In una sua dichiarazione, il Sindaco ha sottolineato: “La presenza della Fiamma Olimpica nelle nostre strade è un evento che resterà indelebile nei cuori di tutti i telesini. Oggi la nostra città ha dimostrato di essere capace di accogliere con entusiasmo e partecipazione un simbolo di portata internazionale. Un evento di questa rilevanza conferma la posizione di Telese Terme non solo come località termale ma come una delle principali città della Campania e del Sud, meritevole di attenzione, visibilità e orgoglio collettivo”.

Il transito della Fiamma Olimpica ha interessato un percorso urbano preciso: l’arrivo è stato registrato su Via Roma (ENI Station) alle ore 16:50, con la staffetta che ha proseguito su Viale Minieri, Via G. Tanzillo, Via C. Colombo, Via Isonzo, Viale Europa, Via Bagni Vecchi, Via Frosinone fino al ritorno su Via Roma (ENI Station), dove si è conclusa la tappa cittadina.

La scelta dei tedofori che hanno partecipato alla staffetta cittadina è avvenuta tramite iscrizione ufficiale sul portale dell’evento, sulla base di richieste di partecipazione pervenute da cittadini desiderosi di essere parte di questa celebrazione olimpica. Solo due i telesini selezionati dal comitato olimpico: Maria Rosaria Lonardo e Alfredo Giaquinto, che con orgoglio hanno portato la Fiamma tra le vie della città, incarnando il valore dello sport e della partecipazione civica.

La presenza della Fiamma a Telese Terme naturalmente ha catalizzato l’attenzione di visitatori provenienti anche dai comuni limitrofi, offrendo un’opportunità di valorizzazione del patrimonio turistico, paesaggistico e culturale. L’evento ha suscitato emozioni intense, tangibili negli sguardi dei partecipanti, nelle famiglie presenti e nei tanti giovani che hanno accolto con entusiasmo il passaggio della torcia olimpica.

Il Comune di Telese Terme desidera ringraziare tutte le realtà coinvolte nella organizzazione dell’evento, in particolare le forze dell’ordine, i gruppi di volontariato, le associazioni locali, il personale comunale e gli sponsor tecnici che hanno consentito un’ottima riuscita della manifestazione.

Con gratitudine e orgoglio, l’Amministrazione Comunale sottolinea come questa giornata resterà impressa nella memoria collettiva della città, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e la promozione del territorio a livello nazionale. “Con questo evento salutiamo idealmente il 2025, anno che ha proiettato Telese Terme tra le località italiane interessate da una significativa crescita economica e sociale - ha infine concluso il sindaco Caporaso -. I risultati fin qui ci dicono che abbiamo lavorato bene e il 2026 sarà l’anno della conferma ma anche l’anno in cui progetteremo un ulteriore piano di sviluppo per la nostra città. Telese Terme guarda al futuro con grandi aspettative”.