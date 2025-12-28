Agriturismi sold out a Capodanno: "Non solo per il cenone, tanti pernottano" Moffa: “Molte le richieste anche dagli ospiti stranieri”

Non solo per la cena del 31 dicembre, tanti hanno scelto di restare più giorni negli agriturismi campani in occasione delle prossime festività. Complice il clima che si preveda possa essere più favorevole della Vigilia di Natale, quando la pioggia ha condizionato i festeggiamenti, per il Capodanno gli agriturismi registrano già il sold out.

“Le strutture sono piene da più di un mese – commenta Maria Teresa Moffa, cuoco contadino di Coldiretti e presidente provinciale Terra Nostra – quest'anno abbiamo avuto una grande richiesta per il Capodanno. Non solo per il cenone, ma anche per le camere ed i mini appartamenti”.

Una richiesta secondo Moffa frutto di un desiderio crescente da parte degli ospiti di vivere momenti di relax in un clima accogliente e familiare. “Siamo delle aziende agricole in primis, agriturismi da ospitalità e siamo soprattutto famiglie”.

Agriturismi in Campania, tanti arrivi dall'estero

Prosegue il trend registrato già la scorsa estate. “Tanti turisti americani , abbiamo avuto anche famiglie giapponesi pur essendo nell'entroterra della Campania”.

La tradizione a tavola

Ed anche per Capodanno a tavola vince la tradizione pur nella ricerca costante di piatti originali, che riescono sapientemente a coniugare le “ricette della nonna” con quella voglia di novità che non manca mai. “Prepariamo piatti della tradizione”, assicura Moffa.

Lenticchie e cotiche

Un esempio? “Un piatto con lenticchie cucinato lentamente vicino al fuoco con una braciola di cotiche, arrotolato con cacio e uova, il tutto su un letto di lenticchie”. Ed è subito magia.