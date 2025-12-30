Hanon System: schiarita in arrivo. L'arcivescovo: dal lavoro speranza e dignità Oggi l'incontro con i lavoratori presso lo stabilimento di Contrada Olivola

La speranza e la dignità. Ma anche l'auspicio ad un'impresa che sia leale al territorio.

Sono le istanze emerse dall'incontro di questa mattina tra l'Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca e i lavoratori, e rappresentanti sindacali, della Hanon System.

La multinazionale coreana, specializzata in componenti per l'industria automobilistica, all'inizio del 2025 ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Benevento, gettando nell'incertezza i 60 lavoratori del sito di Contrada Olivola.

E dopo quasi 12 mesi di lotta e trattative sembra arrivare una schiarita.

È convocato per il prossimo 8 gennaio un tavolo in Confindustria.

Il futuro dell'azienda potrebbe essere tutelato.

A chiarirlo Massimiliano Guglielmi, segretario generale FIOM Benevento e FIOM Campania.

"Il 2025 finisce con questa vertenza che nel Sannio è la vertenza simbolo - chiarisce Guglielmi- dal rischio chiusura ora si sta provando a immaginare un percorso alternativo, anche grazie alla lotta, alla tenacia e alla resistenza di questi lavoratori. Potrebbe subentrare un nuovo soggetto imprenditoriale, da inizio anno dovremmo anche conoscerlo.

Lo stabilimento cambierà missione produttiva, e non si occuperanno più del settore dell'auto, però siamo riusciti a creare un'alternativa alla chiusura".

E sulla visita dell'arcivescovo Accrocca "Testimonia la capacità fi un territorio che si mette insieme e nella solidarietà, nella resistenza lancia il messaggio che è possibile immaginare anche un'industria diversa".

Speranza e resistenza anche nelle parole di Giancarlo Stefanucci della CISL.

Poi l'Arcivescovo Accrocca ha ribadito "Nell'uomo non deve morire la speranza di salvare il lavoro. Una fabbrica che chiude fa scendere ancora di più il buio su un territorio che già di ombre ne vede calare parecchie. Inoltre voglio ribadire anche il valore proprio del lavoro, che dà dignità a una persona.

Chiudendo una fabbrica non solo si mandano famiglie in sofferenza, ma c'è un danneggiamento delle persone".

Poi l'invito alle imprese "Spero che vogliano sposare questo territorio. è chiaro che devono fare impresa e non vengono qui a fare beneficenza, però mi auguro che si faccia impresa guardando anche alla crescita collettiva".

