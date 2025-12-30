Recupero palazzo Piazza Torre: condivisione dal commissario Camera Commercio Pettrone si dice d'accordo alla proposta del sindaco Mastella

Il commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia - Sannio Girolamo Pettrone, in riscontro alla missiva inviata ieri dal sindaco Clemente Mastella, ha espresso oggi piena condivisione sulla proposta di un’iniziativa comune tra i due Enti per recuperare nella sua interezza il Palazzo Camerale di piazza Federico Torre al fine di dare la possibilità alla cittadinanza di usufruirne al meglio.

E a tal proposito ha anche informato il sindaco Mastella che la ditta incaricata dalla Camera di Commercio ha già provveduto a sgomberare i vari ambienti del materiale non funzionale al recupero ed entro il prossimo mese di gennaio eliminerà tutti i tubolari afferenti la facciata.

“Subito dopo – conclude la nota del commissario Pettrone - l’Ente Camerale provvederà all'affidamento ad un'impresa per la ristrutturazione dell'intero edificio. Lieto di renderla partecipe di quanto già programmato, ribadisco che con sincero piacere colgo la sua sollecitazione ed attendo da lei una data utile per l'auspicato incontro”.