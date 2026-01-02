Omaggio floreale del Sindaco alle famiglie dei primi nati del 2026 a Benevento Caterina e Antonio i primi venuti al mondo negli ospedali cittadini

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha inviato un omaggio floreale ai genitori dei primi 2 bimbi nati negli ospedali della Città nel 2026, Caterina concepita all'ospedale San Pio e Antonio al Fatebenefratelli.

“Un simbolo di gentilezza per festeggiare il nuovo anno che inizia all’insegna della vita. In una fase ostica sotto il profilo demografico, il segno di questi bimbi nati nelle prime ore del 2026 sia un auspicio di feconda serenità per l'anno che inizia. A loro e alle loro famiglie buona vita”, spiega il sindaco Mastella.