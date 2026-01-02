Trasporto pubblico a Benevento: garantiti servizio e lavoratori VIDEO Questa mattina la riunione tra sindacati e amministrazione a Palazzo Mosti

Da un lato la garanzia del servizio di trasporto pubblico locale, dall'altro la tutela degli 87 lavoratori, preoccupati per la mancata tredicesima e per la tenuta dei livelli occupazionali in vista del passaggio di cantiere tra Trotta bus e Air.

Sono i due punti emersi dalla riunione che si è tenuta questa mattina al Comune di Benevento. I sindacati hanno incontrato gli assessori Luigi Ambrosone e Attilio Cappa, rispettivamente delegati a trasporti e traffico.

Per garantire il servizio, come chiarito dall'assessore Ambrosone, in attesa di un affidamento in emergenza che dovrà essere effettuato dalla Regione, il Comune ha emanato un'ordinanza sindacale che impone a Trotta di proseguire con il servizio di trasporto pubblico locale e di gestione dei parcheggi per 90 giorni.

Riguardo ai sindacati, invece, l'esponente della giunta Mastella riferisce di un confronto costruttivo che ha promesso la risoluzione della problematica della tredicesima, anche attraverso i poteri sostitutivi e la garanzia dei livelli occupazionali in attesa del passaggio di cantiere.

Delusi dall'assenza al tavolo di Trotta i sindacati presenti rappresentanti da Giuseppe Anzalone - Filt Cgil, Cosimo Pagliuca – Uil Trasporti ed Ercole Marra – Fit Cisl che invece si sono detti soddisfatti del confronto con i rappresentanti dell'amministrazione. Le interviste nel video.