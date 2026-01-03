Il 2026 non poteva cominciare meglio di così per un beneventano che ha vinto ben 50mila euro. Questa mattina, si è recato presso il Tabacchi Fratelli Collarile 2 di via Cocchia, al Rione Libertà, per acquistare un gratta e vinci da 25 euro. Dopo aver tentato la fortuna, è arrivata la sopresa: il biglietto riportava i numeri giusti per assicurarsi la vittoria di una somma ragguardevole, per la gioia del giocatore e dei titolari della rivendita.
Benevento, al Rione Libertà "gratta e vinci" fortunato: vinti 50mila euro
Grande gioia per il "giocatore" che intasca la somma con un biglietto da 25 euro
Benevento.