Benevento, al Rione Libertà "gratta e vinci" fortunato: vinti 50mila euro Grande gioia per il "giocatore" che intasca la somma con un biglietto da 25 euro

Il 2026 non poteva cominciare meglio di così per un beneventano che ha vinto ben 50mila euro. Questa mattina, si è recato presso il Tabacchi Fratelli Collarile 2 di via Cocchia, al Rione Libertà, per acquistare un gratta e vinci da 25 euro. Dopo aver tentato la fortuna, è arrivata la sopresa: il biglietto riportava i numeri giusti per assicurarsi la vittoria di una somma ragguardevole, per la gioia del giocatore e dei titolari della rivendita.