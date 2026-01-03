Furto alla redazione napoletana di Repubblica, Mastella esprime sconcerto "Profanato un tempio laico della democrazia quale è una redazione"

"Il furto avvenuto ai danni della redazione napoletana di Repubblica lascia sconcertati. Una redazione giornalistica è un tempio laico della democrazia e in questo caso è stato profanato. Massima solidarietà ai colleghi giornalisti e a tutti i dipendenti. Auspico che i responsabili si questo grave fatto di cronaca possano essere presto individuati", lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.