"Il furto avvenuto ai danni della redazione napoletana di Repubblica lascia sconcertati. Una redazione giornalistica è un tempio laico della democrazia e in questo caso è stato profanato. Massima solidarietà ai colleghi giornalisti e a tutti i dipendenti. Auspico che i responsabili si questo grave fatto di cronaca possano essere presto individuati", lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.
Furto alla redazione napoletana di Repubblica, Mastella esprime sconcerto
"Profanato un tempio laico della democrazia quale è una redazione"
Benevento.