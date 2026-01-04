Pil e inflazione, Mastella: "Dati positivi, indicatori confortano nostro lavoro" Il primo cittadino commenta i dati sul Pil nelle province italiane di Cgia Mestre

"Il Prodotto interno lordo di Benevento è in crescita costante da sei anni, con percentuali da record nel Mezzogiorno e superiori alla media nazionale (+9 per cento) e un'evoluzione statistica positiva anche per l'anno appena iniziato (+0,7, ancora sopra la media nazionale). E' un indicatore davvero confortante, se si pensa che città dell'Italia centro-settentrionale (come le toscane Firenze e Siena, l'emiliana Ferrara o la veneta Belluno) arrancano. C'è certamente un humus favorevole alle imprese e agli investimenti, grazie al combinato disposto tra il buon indice di sicurezza complessivo e la mole importante di investimenti pubblici di cui il Comune è stato protagonista assoluto grazie al primato sui fondi Pnrr e altre risorse di derivazione comunitaria, tutte intercettate doviziosamente. L'economia non stagna e di questo siamo attori protagonisti, consapevoli che si può fare ancora meglio e i margini di crescita ci sono", lo spiega in una nota il sindaco Clemente Mastella a margine della pubblicazione dei dati sul Pil nelle province italiane di Cgia Mestre.

"Inoltre sul piano economico, si è ridimensionata qui anche la dinamica inflattiva. Secondo gli ultimi dati Istat, rielaborati da Unione Consumatori, un aumento della spirale inferiore al mezzo punto percentuale fa di Benevento una delle 4 città meno care d'Italia, correggendo così dati che in passato avevano suscitato perplessità. Queste dinamiche economiche mostrano la vitalità del tessuto socio-economico che sosteniamo con determinazione", conclude il sindaco Mastella.

