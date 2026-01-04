all ospedale san pio di benevento la befana dei vigili del fuoco

Caschi rossi pronti a tornare in azione e questa volta per regalari sorrisi ai bimbi ricoverati. Il 6 gennaio 2026 alle ore 9 , giorno dell’Epifania, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Benevento aiuteranno la Befana a consegnare i doni ed i dolcetti con il supporto di un’autoscala ai bambini ricoverati in Pediatria presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento.
La tradizionale visita della Vecchina più amata da grandi e piccini avverrà presso l'Unità operativa di Pediatria, padiglione San Pio dell'azienda ospedaliera.
Nella foto un momento delle precedenti edizioni