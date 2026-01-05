"Pensionati attivi: una forza che serve al Paese": congresso Uil Pensionati A Benevento eletti i delegati al Congresso regionale

Presso la Biblioteca Provinciale di Benevento si è tenuta questa mattina l’assemblea degli iscritti alla Uil Pensionati per eleggere i delegati al Congresso regionale del Sindacato che si terrà il 17 marzo 2026.

Ha introdotto i lavori Romolo De Pierro, il quale ha sottolineato come la Uil Pensionati sia in costante crescita e rivendica con orgoglio il ruolo degli anziani e dei pensionati nella società. La Uil pensionati vuole esercitare compiutamente nel Paese i diritti di cittadinanza eliminando le discrasie che frenano la crescita dei salari e delle pensioni.

Subito dopo si è passati all’individuazione dell’Ufficio di presidenza nelle persone di Fiorella Severino, responsabile sannita dell’Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA), Romolo De Pierro, Anna Della Porta e Michele Lombardi; la commissione elettorale, invece, costituita da Maria Rosaria Ciullo, Enrico Di Fede e Antonio Miceli.

Sono intervenuti nel dibattito Alfano Rinaldi, Enrico Di Fede, Lilli Ziccardi, Enrico De Pierro, Annamaria Izzo, Alba Fragnito, Fioravante Bosco, Pippo Scala e Michele Lombardi, i quali hanno sottolineato la necessità di essere ascoltati per dare il loro contributo per far uscire dalla crisi un Paese che deve segnare minori disuguaglianze, più equità, più solidarietà e più coesione. Nessun cambiamento positivo della società sarà possibile senza il coinvolgimento degli anziani e dei pensionati.

L’intervento finale è toccato al Segretario generale della Uil Pensionati Campania, Biagio Ciccone, che ha tenuto a sottolineare che: “Come UilP siamo convinti che l’allungamento della durata media di vita e l’invecchiamento della popolazione non sono gli elementi che renderanno insostenibile il nostro modello di welfare, ma potranno essere invece uno dei cardini di un nuovo sviluppo, intorno al quale costruire innovazione, ricerca, tecnologia, nuovi servizi, nuovi posti di lavoro e nuovi modelli sociali. Serve però un cambiamento profondo di tutta la società italiana nel campo culturale, economico, sociale e politico. La UilP è impegnata ogni giorno per attuare questo cambiamento”.

Eletti, infine, i delegati al Congresso regionale UILP Campania nelle persone di Romolo De Pierro, Fiorella Severino, Anna Della Porta, Enrico De Pierro, Antonio Miceli, Carlo Santo e Raffaele Fonzo.

Intanto, la UIL Pensionati ha lanciato la sua campagna di tesseramento per il 2026 con il motto: “Pensionati attivi: una forza che serve al Paese!”.