Benevento Dona Sorrisi: sinergie tra le associazioni cittadine Insieme per i più piccoli

Dalla volontà condivisa di prendersi cura del territorio e dei suoi cittadini più piccoli nasce la collaborazione tra Lions Club Benevento Host, Lions Club Arco Traiano, Rotary Club Benevento, Inner Wheel Benevento, Sannio Gentile e Consulta delle Donne, che hanno scelto di agire insieme nell’ambito dell’iniziativa solidale Benevento Dona Sorrisi, promossa dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Benevento.

Le associazioni coinvolte hanno riconosciuto nel progetto un’occasione concreta per trasformare valori comuni – solidarietà, responsabilità sociale e attenzione all’infanzia – in un’azione condivisa, capace di generare un impatto reale sul territorio. La sinergia tra realtà associative diverse ha permesso di unire energie, sensibilità ed esperienze, rafforzando il senso di comunità e di appartenenza.

L'Ambasciatrice della Gentilezza del Sannio e ideatrice del progetto "Sannio Gentile" afferma: "Sannio Gentile, in sinergia con il progetto internazionale Costruiamo Gentilezza, è da sempre impegnata nel sostenere e valorizzare iniziative che promuovono pratiche gentili e relazioni positive. L’adesione a questa significativa proposta promossa da FIDAPA ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare il dialogo e la collaborazione sul territorio, permettendo di tessere trame gentili ancora più solide e condivise, capaci di generare valore sociale e comunitario in particolare a favore di minori svantaggiati".

Come Presidente Lions Host Benevento, in occasione della festività dell'Epifania abbiamo inteso partecipare con le altre associazioni del territorio all' iniziativa "Befana Solidale" per aiutare le famiglie in difficoltà. Con l'acquisto di doni per i più giovani appartenenti a famiglie indigenti, i Club Lions continuano a sostenere iniziative solidali per aiutare le proprie comunità , come prescritto dal motto lionistico We Serve". È quanto afferma Stefania Pavone.

La Presidente della Consulta delle Donna, Angela De Nisco dichiara che "nell'ambito delle proprie prerogative ha accolto con entusiasmo l' iniziativa della Befana Solidale per aiutare le tante famiglie in difficoltà nel festeggiare la ricorrenza dell' Epifania che si caratterizza per l' elargizione di doni soprattutto per i bambini più piccoli che credono a questa favolosa leggenda. Grazie a tutte le associazioni del territorio sempre disposte a fare gesti di solidarietà per la comunità".

Il Presidente Raffaele Pilla, commenta "Il Rotary Club di Benevento è da sempre impegnato nel sociale e, in occasione della festività dell’Epifania, in collaborazione con altre associazioni del territorio, partecipa alla raccolta e alla distribuzione di giochi destinati ai bambini appartenenti a famiglie bisognose, nonché ai piccoli degenti dei reparti pediatrici e di terapia intensiva degli ospedali Fatebenefratelli e San Pio.

Il Rotary opera in piena sintonia con il proprio motto, Serve Above Self, rimanendo fedele allo spirito di “Uniti per fare del bene”

Il Club Inner Wheel di Benevento è orgoglioso di aver partecipato alla lodevole iniziativa in piena sintonia con tutte le Associazioni. In perfetto stile innerino "Servire con il cuore, amare con le azioni", le parole della Presidente Maria Giuseppa Ciaburri.

In occasione della festività della Befana, il Lions Club Benevento Arco traiano insieme con le altre associazioni del territorio ha partecipato all'iniziativa "Befana Solidale", donando giochi ai bambini appartenenti a famiglie in difficoltà. Un gesto semplice ma profondamente significativo, capace di regalare sorrisi e momenti di gioia alle famiglie coinvolte. L'iniziativa incarna pienamente lo spirito lionistico, fondato sul servizio, sull'attenzione ai bisogni della comunità e sull'impegno concreto a favore del prossimo. Questa esperienza rappresenta un chiaro esempio di come la collaborazione tra associazioni possa generare un impatto positivo e tangibile nel Territorio. Le parole della Presidente Maria Teresa Spina.

Attraverso la raccolta dei doni, riservata agli associati, le associazioni hanno inteso esprimere un gesto collettivo di cura verso i bambini e le case famiglia della città, riaffermando l’importanza di fare rete per rispondere in modo concreto ai bisogni sociali.

La consegna dei doni, è avvenuta il 5 gennaio, in tempo per essere in ciascuna casa al risveglio dei piccoli cuori della nostra cittá. Il sorriso condiviso sul volto dei bambini è il percorso condiviso, espressione di un impegno che mette al centro il bene comune e il futuro della comunità.

