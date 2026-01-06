Il Rotary Club Benevento porta la magia dell’Epifania ai piccoli pazienti L'iniziativa di solidarietà

Anche quest’anno, nel giorno dell’Epifania, il Rotary Club Benevento, rappresentato dal Presidente Raffaele Pilla, rinnova un gesto di autentica solidarietà e vicinanza verso i bambini che stanno affrontando un momento delicato della loro vita.

Nella giornata di oggi, i soci del Club doneranno regali e sorrisi ai piccoli degenti dei reparti di Pediatria e di Terapia Intensiva Neonatale degli ospedali Fatebenefratelli e San Pio di Benevento. Un’iniziativa pensata per regalare un attimo di leggerezza e speranza, trasformando un giorno di ricovero in un momento di gioia.

Un gesto semplice ma carico di umanità, che vuole abbracciare idealmente i bambini, le loro famiglie e il personale sanitario, ribadendo il valore della condivisione e dell’attenzione verso chi è più fragile.