Per i piccoli pazienti del San Pio di Benevento la Befana dei Vigili del Fuoco Questa mattina la tradizionale iniziativa del comando provinciale sannita

Scopa, sacco dei doni e immancabile simpatia. A Benevento la Befana arriva sull'autoscala dei vigili del Fuoco. Si rinnova il tradizionale appuntamento per i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'Ospedale San Pio con la visita della simpatica vecchietta che ha distribuite calze, dolcetti e sorrisi.

“Donare un momento di gioia ai piccoli pazienti ricoverati in ospedale”. E' il senso dell'appuntamento come ha ribadito Filomena Donato, vicario del Comando Provinciale dei vigili del Fuoco di Benevento e “specializzata befana” in numerose edizioni. Quest'anno però il passaggio di consegne. La “scopa” è toccata alla collega Barbara Feleppa alla sua prima uscita.

“La nostra caposquadra si è prestata a svolgere questo ruolo molto importante – ha dichiarato a margine Donato -. I Vigili del Fuoco rinnovano così questo impegno per portare un sorriso ai bambini e alle famiglie in un'Epifania che vuole mostrare che anche un piccolo gesto può regalare un momento di serenità ai bimbi. E' un momento di grande significato”.

“L'autoscala fa parte della mia vita lavorativa – ha dichiarato visibilmente emozionata il caposquadra Feleppa –. Donare è un gesto bellissimo ed è il senso del nostro lavoro quotidiano”.

E dall'ospedale l'emozione di chi si impegna quotidianamente nella cura dei più piccoli. All'appuntamento hanno partecipato Lidia Grappone – direttore Unità operativa di pediatria del San Pio di Benevento, Francesco Cocca, direttore neonatologia San Pio, Raffaele Iele, Direttore UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio del San Pio.

“Regalare un sorriso significa manifestare una vicinanza emotiva verso i più fragili – ha dichiarato Lidia Grappone – direttore Unità operativa di pediatria del San Pio di Benevento -. Questa è una tradizione che va avanti da anni con una felicità che anche il personale esprime nell'accoglienza. I vigili del fuoco esprimono l'elemento di sicurezza e dunque vederli mostrare vicinanza emotiva verso i bambini significa sentirli ancora più vicini a noi, si percepisce un momento di comunità e che si lavora tutti per uno stesso obiettivo: la salute nei nostri piccoli pazienti”.