"Civismo": sapremo coinvolgere astensionisti e nuove generazioni Dialogo pubblico a Benevento con Nicola Boccalone e Angelo Moretti

Un confronto aperto sul futuro del civismo, sulla crisi della partecipazione democratica e sulle sfide poste dall’astensionismo e dal rapporto con le nuove generazioni. È questo il cuore dell’incontro pubblico dal titolo “Civismo: sapremo coinvolgere astensionisti e nuove generazioni”, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle ore 11.00, presso Palazzo Paolo V a Benevento.

A dialogare saranno Nicola Boccalone, esponente di Benevento Domani, e Angelo Moretti, di Civico22, due esperienze che mettono al centro l’impegno civico, la partecipazione e il radicamento nelle comunità come risposta alla crescente distanza tra cittadini e politica.

L’incontro intende interrogarsi su come ricostruire fiducia, riattivare il protagonismo civico e coinvolgere soprattutto coloro che oggi scelgono di non partecipare alla vita democratica, con particolare attenzione alle giovani generazioni.