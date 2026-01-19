Polizia Municipale: screening gratuiti sulle patologie tiroidee Per la prevenzione e la tutela della salute degli operatori

Screening tra gli agenti della Polizia Municipale, questa mattina, per la prevenzione delle malattie tiroidee, presso il comando di via Santa Colomba. Le visite gratuite, svolte dal Dott. Alessandro Tarantino volontario Croce Rossa Italiana comitato di Benevento (Presidente Dott. Giovanni De Michele), e del Corpo Infermiere Volontarie guidate dall’Ispettrice Provinciale di Benevento S.lla Luigina Maiello. Rientrano in un più ambio progetto di benessere organizzativo e di tutela della salute degli operatori., che il Comandante Giuseppe Vecchio persegue, attraverso programmi di prevenzione e la collaborazione con enti del Terzo Settore. Si ricordi che, già lo scorso anno una analoga iniziativa fu svolta per le malattie dermatologiche.