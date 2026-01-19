Addio a Franco Nardone: i messaggi di cordoglio Le testimonianze di associazioni e istituzioni

Futuridea partecipa con profonda commozione al dolore del Presidente Carmine Nardone per la scomparsa del caro fratello Franco.

In questo momento così difficile, l’intero staff di Futuridea desidera esprimere la propria sincera vicinanza e il proprio affetto al Presidente Carmine Nardone e alla sua famiglia, per la scomparsa del caro fratello Franco, condividendo il peso di una perdita che lascia un grande vuoto umano e affettivo.

Un pensiero e un sentito abbraccio vanno a Francesco e Alessandro, ai quali rivolgiamo le nostre più sincere e sentite condoglianze.

Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Nardone, già segretario generale della Provincia di Benevento, figura di alto profilo istituzionale che ha servito il territorio sannita con competenza e senso dello Stato.

Nel corso della sua lunga carriera, Franco Nardone è stato un punto di riferimento per le istituzioni locali, distinguendosi per professionalità, correttezza e dedizione al servizio.

A nome di Fratelli d’Italia Sannio interviene il senatore Domenico Matera, coordinatore provinciale del partito: “Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Franco Nardone. Quando ho ricoperto il ruolo di consigliere provinciale, lui era segretario generale della Provincia di Benevento e ho avuto modo di apprezzarne direttamente le qualità professionali e umane. Lo ricordo non solo come un servitore delle istituzioni, ma anche come un collega segretario comunale, sempre improntato al senso del dovere. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le mie più sentite condoglianze personali e quelle di Fratelli d’Italia Sannio”. Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia Nardone.