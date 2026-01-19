Di Cerbo nuovo segretario Pd di Frasso Telesino "Una storia di passione e dedizione"

Raffaele Di Cerbo è il nuovo segretario del Pd di Frasso Telesino. Maria Aceto, storica segretaria del circolo PD di Frasso Telesino commenta "Un cammino di militanza lungo quasi vent'anni, fatto di ideali, dedizione e amicizia. Quasi vent’anni fa è iniziata una storia di militanza che ha segnato profondamente la vita di molti. Un cammino fatto di ideali più grandi di noi, di passione, dedizione e di una fede incrollabile in ciò che si stava costruendo. Gli anni hanno portato sfide, delusioni e momenti difficili, ma anche soddisfazioni che si leggono negli occhi di chi sente di non essere solo, di chi riconosce l’impegno sincero e autentico.

Tutto è cominciato con tre amici, uniti da un affetto profondo e da un sorriso sincero che non li ha mai abbandonati. Attaccavano manifesti, sceglievano le colonne sonore delle campagne elettorali, discutevano, ridevano e sognavano insieme. Erano sempre dalla stessa parte, e quel “sempre” non era uno slogan, ma una promessa mantenuta giorno dopo giorno.

Oggi quella storia porta con sé anche un’assenza che si sente forte. Ma tutti possiamo immaginare il volto sornione di chi ci ha lasciato, il sorriso appena accennato e lo sguardo ironico e buono che ci accompagna ancora, come se stesse guardando questo momento e dicendo: “Non poteva esserci scelta migliore”.

Quel filo rosso che lega il passato al presente È partito dal compianto Giovanni Ricciuti, è passato attraverso di me, ed è arrivato oggi a te, Raffaele.

Le cose importanti sono rimaste in buone mani. E mentre un cerchio si chiude, un altro si apre, con la stessa passione, lo stesso rispetto e lo stesso sorriso sincero che hanno accompagnato questi vent’anni di militanza. Questa è la nostra storia. E continuerà".