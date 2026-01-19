Truffe a cittadini di Morcone: carabinieri identificano e denunciano autori Numerosi gli episodi finiti nel mirino dei militari nell'Alto Sannio

I carabinieri della Stazione di Morcone hanno identificato e denunciato i presunti autori di una serie di truffe registrate nel territorio di competenza, messe a segno sia con metodi tradizionali che attraverso piattaforme digitali.

Le indagini sono scattate a seguito di alcune denunce presentate da cittadini residenti nel comune dell’alto Sannio. Gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di ricostruire diversi schemi criminali: truffe online: In alcuni casi, i malviventi avevano messo in vendita su noti portali di e-commerce ricambi auto e autovetture a prezzi vantaggiosi, sparendo nel nulla dopo aver ricevuto i pagamenti tramite ricariche di carte prepagate.

Ed ancora: falsi appartenenti alle forze di polizia con l’obiettivo di far stipulare abbonamenti a riviste e calendari e truffe bancarie. I militari hanno individuato anche irregolarità relative a finti sms di note banche italiane che invitavano le vittime ad effettuare bonifici a saldo per presunte irregolarità sul conto corrente.

Grazie al monitoraggio dei flussi finanziari e all’analisi dei tabulati telefonici, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei presunti truffatori, residenti fuori provincia e già noti alle forze dell’ordine per reati specifici. L’attività preventiva sul territorio è stata contemporaneamente intensificata con pattugliamenti mirati e incontri informativi presso i centri di aggregazione, volti a istruire i cittadini sui comportamenti da adottare per non cadere in simili raggiri.