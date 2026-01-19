Addio a Franco Nardone, per anni Segretario generale della Provincia Aveva 71 anni. Ha ricoperto numerosi incarichi anche a Carbonia - Iglesias, in Lombardia e a Napoli

Franco Nardone, per anni Segretario generale di Enti (Province e Comuni di fascia A) si è spento all'età di 71 anni compiuti proprio lo scorso 17 gennaio.

Per un lungo periodo ha ricoperto l'incarico di Segretario generale della Provincia di Benevento con vari presidenti.

Un funzionario dello Stato che ha prestato la sua opera in Sardegna, a Carbonia – Iglesias, a Napoli, anche come commissario straordinario dell'Asl Na2 e 3, Segretario generale della Provincia di Teramo e in numerosi Comuni sia Campani che in Lombardia.

Laureato in Scienze Politiche all’Università di Napoli, nel corso del suo lungo e importante percorso lavorativo ha ricoperto incarichi dirigenziali di vertice, sempre con lo spirito di servizio impeccabile.

Nel 2021 la candidatura con il Pd, da sempre sostenitore, alle elezioni comunali. Lo vogliamo ricordare così: nella sua amata terra d'origine a contrada San Chirico, alle porte di Benevento, su uno dei trattori di famiglia storici o a bordo del suo inseparabile fuoristrada, entrambi da qualche tempo con la bandiera della pace issata sopra, a sventolare per richiamare l'attenzione sulla necessità che il mondo intero ha bisogno di Pace.

Franco Nardone, sposato e padre di tre figli, fratello di Carmine, già deputato della Repubblica e presidente della Provincia di Benevento, Antonio, Gerardo, Enza, Concetta ed Annamaria, proveniva da una famiglia contadina ed ha sempre conservato l'attaccamento alle sue origini...