Benevento, Jerradi dell'under 17 convocato dalla Rappresentativa Lega Pro Soddisfazione per il difensore giallorosso, autore di un'ottima stagione fino a questo momento

Il difensore Jerradi è tra i calciatori selezionati dalla Rappresentativa Lega Pro. Il calciatore giallorosso farà parte dell'amichevole in programma il prossimo 21 gennaio, quando a Rovello Porro affronterà i pari età del Como. Jerradi sta disputando un'ottima stagione, in forza alla squadra guidata da Schiavi che ieri ha pareggiato in casa del Gubbio, di cui è un punto di riferimento. Il difensore è stato convocato anche in diverse occasioni da parte di De Angelis nella formazione Primavera e vuole proseguire il proprio percorso in giallorosso nel migliore dei modi.