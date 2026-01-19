Under 16, la Rappresentativa Lega Pro convoca Cimmino e Martello I due giallorossi saranno impegnati mercoledì contro i pari età del Como

Nuova convocazione nella Rappresentativa under 16 di Lega Pro per Cimmino e Martello, entrambi militanti nella formazione under 16 del Benevento Calcio che ieri ha pareggiato all'Avellola contro il Sorrento. Entrambi si stanno ben comportando in forza alla squadra allenata da Jacopo Leone, al momento al comando della classifica del proprio girone. Cimmino è un esterno di difesa, mentre Martello è un centrocampista. Per entrambi non è la prima chiamata da parte della Rappresentativa e saranno impegnati il prossimo 21 gennaio, quando a Rovello di Porro saranno valutati nel confronto in programma contro la formazione under 16 del Como.