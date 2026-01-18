Under 16, Benevento-Sorrento 1-1: gli highlights del match e le interviste Pareggio all'Avellola tra le due formazioni. Al gol di Sorrentino ha risposto Calabria

Benevento-Sorrento 1-1

Benevento: Porcelli; Cimmino (30'st Marciano), Coppola (20'st Aprovitola), Martello, Cuomo M. (13'st Calabria), Vitelli, Greco, Porta, Schettino (30'st Cornacchione), Sorbo (13'st Esposito V.), Biancolino. A disp.: Esposito F., D'Auria, Fontana, Di Nardo. All.: Leone

Sorrento: Palazzo; Porzio, Masi (24'st Plaitano), De Rosa G., Liguori, De Rosa M., Fiore M. (37'st Calvanese), Fiorentino, Sorrentino, Macera (19'st Musella), Fiore F. (24'st D'Andrea). A disp.: Coppola, Volpicella, Sepe, Perna, De Lucia. All.: Scarpa

Marcatori: 31'st Sorrentino (S), 35'st Calabria (B)

?Arbitro: Ponticelli di Nocera Inferiore. Assistenti: Della Mura e Trotta di Nocera Inferiore

Pareggio tra le formazioni under 16 di Benevento e Sorrento al termine del match giocato all'Avellola. Le due formazioni si affrontano a viso aperto, con i costieri che frenano la corsa della Strega, grazie anche a una buona prestazione. Dopo pochi minuti, si fa vedere Porta, ma la sua conclusione va fuori. Il Sorrento mette i brividi alla difesa del Benevento con Sorrentino che colpisce il palo. Il match è molto equilibrato, il Sorrento cerca di fare male più volte alla squadra di Leone. La ripresa è molto più scoppiettante: il Sorrento sfiora di nuovo il vantaggio con un colpo di testa di De Rosa. Dall'altra parte, Schettino non trova il tempo giusto, da ottima posizione, per gonfiare la rete. Poi Palazzo blocca un colpo di testa di Porta. Lo stesso fa il portiere del Benevento, Porcelli, che si fa trovare pronto a una conclusione di Fiore. Il vantaggio dei costieri arriva al minuto 31 del secondo tempo, con Sorrentino che ribatte in rete per la marcatura dell'1-0. Il Benevento non si perde d'animo, e poco dopo trova la forza di pareggiare con Calabria che non sbaglia la conclusione che porta il punteggio sul definitivo 1-1.