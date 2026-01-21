Ecco le reliquie di Bernadette, Santa delle apparizioni di Lourdes - VIDEO FOTO - Da domenica a Benevento. Con l'Unitalsi in processione tra gli ammalati del Fatebenefratelli

Prosegue a Benevento il pellegrinaggio delle reliquie di Santa Bernadette, la Santa delle apparizioni di Lourdes arrivate in città e accolte dall'arcivescovo Felice Accrocca domenica presso la Parrocchia Sacro Cuore dei Padri Cappuccini. Iniziativa organizzata dall'Unitalsi di Benevento e fortemente voluta dall'Arcidiocesi della Metropolìa di Benevento.

In questi giorni il pellegrinaggio e gli eventi religiosi con protagonisti gli studenti de La Salle e della Mater Dei, questa mattina poi le reliquie di Santa Bernardette hanno raggiunto l'ospedale Fatebenefratelli di Benevento accolte dal Priore e da tutto il personale sanitario oltre che ovviamente dai pazienti che hanno potuto pregare dinanzi alle reliquie durante un giro che ha riguardato gran parte del nosocomio del rione Ferrovia. Momenti di commozione, di fede e di speranza per gli ammalati, medici, infermieri ed amministrativi del Fatebenefratelli che si sono poi riuniti in preghiera.

“Portare speranza e un segno tangibile ed importante come questo di Lourdes qui agli ammalati e agli operatori sanitari è un orgoglio” ha commentato soddisfatto Umberto Caputo, presidente della Sottosezione di Benevento che ha poi ringraziato l'arcivescovo Accrocca e Fra Lorenzo Antonio Gamos, priore dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento.