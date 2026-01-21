Benevento: a lavoro per incrementare i posti letto per studenti universitari Questa mattina vertice a Palazzo Mosti tra Comune, Università e Conservatorio

Comune, Università degli studi del Sannio e Conservatorio di musica Nicola Sala a lavoro per una città che punti sull'incremento dei servizi per gli studenti. A cominciare dall'housing universitario. E' il senso dell'incontro che si è tenuto questa mattina a Palazzo Mosti tra il sindaco Clemente Mastella e i vertici dell'Università: il rettore Moreno e del Conservatorio il Presidente Nazzaremo orlando e il direttore Giuseppe Ilario.

Mastella: dobbiamo accogliere i nuovi studenti della facoltà di medicina

Ed è il sindaco Mastella, al termine dell'incontro a dettagliare “Sono stato io a caldeggiare in particolare la facoltà di medicina presso l'Università del Sannio quindi è indispensabile che ora ci adoperiamo per accogliere gli 80 studenti di quest'anno, e quelli dei prossimi, creando disponibilità di posti letto, per loro e per i docenti".

Una cittadella presso l'ex struttura Orsoline

“E dunque – aggiunge - stiamo lavorando con intensità con il conservatorio e con l'università per riuscire a risolvere questo problema che diventa importante sul piano logistico”. Poi lancia una nuova idea “voglio creare una sorta di cittadella universitaria, ad esempio, nell'ex struttura delle Orsoline per la facoltà di medicina”.