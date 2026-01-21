One Health: prevenzione e salute pubblica nell'ambito veterinario L’ASL Benevento promuove un incontro aperto sul ruolo della prevenzione veterinaria

In occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, l’ASL di Benevento organizza il convegno “One Health, prevenzione e salute pubblica”, in programma lunedì 26 gennaio, dalle 9.30 alle 12, presso la Sala Convegni di Via Oderisio.

L’incontro, aperto alla partecipazione, intende favorire un momento di confronto tra istituzioni sanitarie, mondo accademico e sistema produttivo sul valore strategico della prevenzione veterinaria nella tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e del benessere animale, secondo l’approccio integrato One Health.

Ad aprire i lavori sarà la Direttrice Generale dell’ASL di Benevento, Tiziana Spinosa, affiancata dai rappresentanti delle professioni veterinarie. Alla tavola rotonda prenderanno parte il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Benevento, Pasquale Albano, il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università “Federico II” di Napoli, Aniello Anastasio e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria: il Presidente di Mangimi Liverini S.p.A., Filippo Liverini e il Presidente di Confcooperative FedAgriPesca Campania, Nicola De Leonardis.

Il dibattito sarà moderato dal Segretario regionale FVM Campania,. Giovanni Bruno.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di dialogo aperto sui temi della prevenzione, della salute pubblica e della filiera agroalimentare “dal campo alla tavola”, con particolare attenzione alle ricadute sul territorio.