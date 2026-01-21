Ndc Sant'Agata "per le amministrative si parta dal campo largo" "Nomina Razzano a Palazzo Mosti è motivo di soddisfazione"

"La nomina di Giovanna Razzano ad assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e alle Finanze della Città di Benevento è motivo di soddisfazione non già solo per la nostra compagine politica, ma per l'intera comunità di Sant'Agata de'Goti, in considerazione dell'oggettivo prestigio dell'incarico. L'oggettivo valore della nomina premia certamente le brillanti qualità professionali oltre che l'impegno politico coerente e lineare", è quanto si legge in una nota del coordinamento NdC di Sant'Agata de' Goti.



"In ordine alle elezioni amministrative imminenti, è necessario che si parta da un tavolo programmatico che coinvolga le forze del campo largo, in base allo schema politico premiato alle ultime elezioni regionali e coerentemente con quanto indicato dal nostro leader Clemente Mastella. Occorre evitare sgrammaticature e distorsioni rispetto ad un modello che può essere vincente anche a Sant'Agata de'Goti. Contano i principi della collegialità e della chiarezza della linea politica".