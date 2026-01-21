Separazione carriere magistrati, venerdì confronto tra avvocati e giudici Appuntamento alle 17.30 a Telese Terme presso la libreria Controvento

L'appuntamento è in programma venerdì alle 17.30 presso la libreria Controvento, a Telese Terme. Sarà dedicato al prossimo referendum sulla separazione della carriere dei magistrati, ad organizzarlo sono l'avvocato Filomena Di Mezza e la Camera penale di Benevento.

“Il confronto sulla separazione delle carriere in vista del prossimo appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo diventa sempre più acceso – spiega Di Mezza-. L’attenzione sul prossimo referendum sembra però riguardare esclusivamente chi opera nel comparto giustizia trasformando quella che è una riforma importante e necessaria in un argomento troppo tecnico che per di più si sviluppa in una contrapposizione partitica lontana dai cittadini che sono travolti e non coinvolti nel dibattito, ma sono invece i destinatari della proposta referendaria”.

Dinqui la scelta di "parlare proprio alla società civile per dare un contributo libero e speriamo utile, con uni'inziativa .condivisa con la Camera Penale”.

Parteciperanno il presidente della Camera penale, l'avvocato Nico Salomone, il giudice Ida Moretti, ex componente del direttivo centrale dell’Anm, l'avvocato Vincenzo Regardie l'avvocato Simona Barbone, componente della Giunta nazionale dell’Ucpi.