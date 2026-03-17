Mancata trasmissione degli atti alla Regione, il Sindaco diffida Trotta Bus Entro tre giorni deve inviare documentazione alla subentrante Air

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha inoltrato la nota di diffida, redatta in via ufficiale dall'Avvocatura del Comune, all'indirizzo di Trotta bus. Oggetto dell'atto il mancato riscontro nei termini indicati del 20 febbraio 2026 della documentazione, contenente i dati e le informazioni necessarie e propedeutiche a perfezionare il subentro effettivo nella esecuzione del servizio trasporto pubblico urbano alla subentrante AIR Campania. Tale omissione di fatto impedisce l’affidamento del servizio di TPL urbano per il Comune di Benevento alla subentrante Air.

Per tali motivi il Sindaco ha invitato e diffidato la Trotta Bus Services spa a trasmettere senza indugio la documentazione necessaria alla AIR Campania, entro e non oltre venerdì 20 marzo 2026, con avvertenza che in mancanza il Comune di Benevento avvierà azione giudiziaria in danno della stessa per il risarcimento delle somme dovute a titolo di danno emergente e lucro cessante.