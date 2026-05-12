Deiezioni canini: più raccoglitori per la città Nell’ambito del piano teso al miglioramento del decoro urbano

Nell’ambito del piano teso al miglioramento del decoro urbano e dell’efficienza delle performance aziendali, l’Asia ha provveduto all’implementazione dei cestini per la raccolta delle deiezioni canine in tutta la città e alla sostituzione di tutti i vecchi contenitori situati all’interno del centro storico.

Per quanto attiene ai ‘raccoglitori arancioni’, per far fronte alla crescente domanda di dotazione sul territorio, rispondendo alle segnalazioni pervenute dai cittadini e al fine di sensibilizzare i proprietari di animali domestici al rispetto del suolo pubblico e delle norme regolamentari vigenti, l’Azienda e l’Amministrazione comunale hanno convenuto di potenziare la rete dei contenitori attraverso l’installazione di 30 nuove unità distribuite sull’intero centro abitato. Con il provvedimento, il numero dei raccoglitori di deiezioni canine sale, complessivamente, a 76.

Per quanto riguarda il centro storico, invece, i vecchi contenitori di plastica sono stati sostituiti integralmente con quelli di ghisa, più rispondenti alle caratteristiche architettoniche dell'area e alle indicazioni delle normative sulla cura degli spazi pubblici. Complessivamente, in tutta la zona, sono stati posizionati 40 gettacarte, in base ai criteri di densità di transito pedonale, prossimità a punti di aggregazione e distanza ottimale tra un cestino e il successivo, per garantire una copertura omogenea del territorio.