A Ferraro l’incarico presso l’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud Il plauso di Carmine Agostinelli e del senatore Matera

Il Coordinatore della Segreteria Provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, Carmine Agostinelli, esprime a nome dell’intera segreteria politica il più vivo compiacimento e le più sentite congratulazioni a Mario Ferraro per la sua nomina all’interno dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, aree fragili e isole minori.

"L’ingresso di Mario Ferraro in un consesso di così alto rilievo tecnico e politico – dichiara Carmine Agostinelli – rappresenta non solo un prestigioso traguardo personale, ma un’importante opportunità per il nostro territorio. Le sue comprovate competenze di imprenditore e architetto, unite alla sua visione innovativa in materia di rigenerazione urbana e sostenibilità, saranno un valore aggiunto fondamentale per il lavoro della VI Commissione Trasporti e della XVII Commissione Arte".

"Siamo certi – prosegue Agostinelli – che Mario saprà interpretare questa nuova responsabilità con la determinazione che lo ha sempre contraddistinto, portando la voce delle nostre aree interne al centro del dibattito parlamentare sullo sviluppo del Mezzogiorno".

Al plauso della segreteria provinciale si unisce quello del leader di Fratelli d’Italia nel Sannio, il Sen. Mimmo Matera, che ha commentato: "La nomina di Mario Ferraro è la conferma della qualità della classe dirigente che esprime il Sannio. Il suo contributo su temi cruciali come l’innovazione sostenibile e la valorizzazione del patrimonio culturale sarà determinante per costruire modelli di crescita solidi e duraturi per le comunità più vulnerabili. A Mario vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà onorare questo incarico con competenza e spirito di servizio."

La Segreteria Provinciale rivolge infine un ringraziamento al Presidente del Comitato Tecnico dell’Intergruppo, Giovanni Barretta, per aver puntato su una figura di spessore tecnico e politico radicata nel territorio sannita