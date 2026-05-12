Paupisi, la 5° della Scuola Primaria conquista concorso "PretenDiamo Legalità" Domani a Spoleto la premiazione del concorso promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Orgoglio e soddisfazione per la comunità di Paupisi: gli alunni della classe quinta della Scuola Primaria sono tra i vincitori della IX edizione del concorso “PretenDiamo Legalità”, promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Un prestigioso riconoscimento nazionale che premia il talento, la creatività e la sensibilità dei bambini, ma anche il lavoro costante e qualificato svolto dalle insegnanti, dall’Istituto Comprensivo e dalla dirigente scolastica, che con attenzione e visione educativa continua a sostenere percorsi formativi fondati sui valori della legalità, della cittadinanza attiva e della crescita umana degli studenti.

Il progetto realizzato dagli alunni si è distinto sin dalla fase provinciale del concorso, dove la commissione presieduta dal Questore della provincia di Benevento, Giovanni Leuci lo ha selezionato tra tutti gli elaborati presentati dalle scuole del territorio, apprezzandone l’originalità, l’efficacia comunicativa e la profondità del messaggio.

Successivamente, l’opera è approdata alla fase nazionale a Roma, dove una Commissione Centrale istituita presso il Ministero dell’Interno – composta da esperti di comunicazione, arti grafiche e rappresentanti del MIM – l’ha decretata tra le migliori d’Italia.

Dietro questo importante traguardo vi è un intenso lavoro educativo condiviso.

Le docenti Milena Guglielmucci, Felicita Marcarelli e Marialuisa Calabrese hanno accompagnato gli alunni lungo un percorso di riflessione e consapevolezza, trasformando il concorso in un’esperienza concreta di educazione civica e partecipazione. Fondamentale anche il ruolo dell’Istituto Comprensivo di Ponte-Paupisi-Torrecuso, che continua a distinguersi per l’attenzione riservata ai progetti formativi capaci di coniugare apprendimento e valori.

Un plauso particolare va alla Dirigente scolastica Marlène Viscariello, il cui costante impegno nel promuovere una scuola aperta, inclusiva e attenta alla formazione integrale degli studenti rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità scolastica. La valorizzazione delle progettualità educative e la capacità di creare sinergie con le istituzioni del territorio contribuiscono quotidianamente alla crescita culturale e civile degli alunni.

La cerimonia di premiazione si terrà domani 13 maggio a Spoleto, dove la classe si recherà grazie all’organizzazione della Polizia di Stato e in particolare della Questura di Benevento, con il vicequestore Vittorio Zampelli che ha seguito con grande attenzione il percorso degli studenti.

Si tratta di un successo che appartiene all’intera comunità di Paupisi e che conferma ancora una volta il valore della scuola come luogo di formazione, dialogo e costruzione del futuro. Un risultato che rende orgogliosi studenti, famiglie, insegnanti e istituzioni, nel segno dei valori della legalità e del senso civico.

Per Paupisi, una giornata da ricordare e un esempio positivo di scuola che educa, coinvolge e fa crescere.