Benevento, in Serie B ci sarà un nuovo direttore sportivo: ecco chi è Prima novità in seno al club giallorosso in vista della prossima stagione

Cominciano a esserci le prime novità in vista della prossima stagione che vedrà il Benevento militare in Serie B per la sesta volta nella sua storia. In attesa di conoscere le strategie di mercato, c'è già una novità dal punto di vista dirigenziale. Marcello Carli resta nel Sannio e presto firmerà il rinnovo di contratto, considerato che il vecchio accordo scadrà il prossimo 30 giugno. Il dirigente giallorosso ricopre il doppio ruolo di direttore tecnico e direttore sportivo, ma dalla prossima stagione proseguirà nel solo compito di direttore tecnico, con Emanuele Padella che verrà presto nominato nuovo direttore sportivo, come anticipato nel corso di Ottogol. Padella ha mostrato le proprie competenze nel corso dell'annata, mettendo in risalto una conoscenza approfondita dei calciatori di tutte le categorie, rappresentando un valore aggiunto in seno al Benevento Calcio e creando una sinergia vincente con Marcello Carli.