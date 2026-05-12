Benevento, torna il derby con l'Avellino Dopo un anno di assenza i giallorossi riacciuffano gli antichi rivali, ko nei play off col Catanzaro

Il sogno biancoverde è durato più o meno un tempo. Poi è naufragato sotto i colpi inesorabili del Catanzaro (3-0: Pontisso, Cassandro, e l'ex giallorosso Iemmello su rigore). L'Avellino lascia come da pronostico la competizione dei play off per la promozione in serie A, ma esce dal Ceravolo a testa alta, dopo aver sfiorato per almeno due volte il vantaggio nella prima frazione di gioco. Poi nella ripresa la maggiore caratura del Catanzaro ha avuto ragione di Izzo e compagni. E dopo il vantaggio nel finale del primo tempo con Pontisso e un gol annullato in avvio di ripresa a Di Francesco, nel finale i calabresi hanno dilagato con il difensore Cassandro e con un rigore del nei entrato Pietro Iemmello.

Il Catanzao troverà nella semifinale play off il Palermo e sarà una sfida da brividi tra Aquilani e Pippo Inzaghi. Per l'Avellino la soddisfazione di aver partecipato a questa competizione finale, ma la certezza di dover affrontare un altro campionato in serie B.

Il Benevento già stasera, insomma, conosce il nome di altre due rivali, una è il Modena, che si è fatto beffare in casa dalla Juve Stabia, l'altra è proprio l'Avellino di Ballardini che è uscito sconfitto dal Ceravolo. Un derby suggestivo per i giallorossi che ritrovano i biancoverdi dopo un solo anno di assenza. Un motivo di più per fremere dall'attesa in vista di un campionato che ha mille motivi per entusiasmare sin d'ora.